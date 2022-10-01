Kaçak Su Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaçak Su Kontrol Elemanı görev tanımı nedir, Kaçak Su Kontrol Elemanı ne iş yapar, Kaçak Su Kontrol Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaçak Su Kontrol Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaçak Su Kontrol Elemanı Tanımı;

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Kaçak Su Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaçak Su Kontrol Elemanı Maaşları

Kaçak Su Kontrol Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaçak Su Kontrol Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaçak Su Kontrol Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.35

Meslek Adı :

Kaçak Su Kontrol Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaçak Su Kontrol Elemanı

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaçak Su Kontrol Elemanı,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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