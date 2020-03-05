Kaçak tütüne KOM’dan geçit yok

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "kaçakçılıkla" mücadele kapsamında, 1 şüpheli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri, yüzlerce dal bandrolsüz sarılmış sigara, nargile kömürü, folyo ve bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucu, 1 şüpheli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince, adreste yapılan aramalarda; 29 kg nargile kömürü, 13 paket nargile tömbekisinde kullanılan folyo, 34 paket toplamda 20 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, bin 200 dal bandrolsüz sarılmış sigara ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 1 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında yasal işlem başlattı.

Kaynak: İHA