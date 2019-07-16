Kaçak ve sahte içki için 'araştırma önergesi'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kaçak ve sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle yaşanan ölümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Yükselişe geçen kaçak ve sahte içki kalpazanlıkları nedeniyle insanların yaşamlarını yitirdiğini, birçok vatandaşın da görme yetisini kaybettiğini anımsatan Şevkin, meclise "araştırma önergesi" sundu. Türkiye'de bir ay içerisinde 16 kişinin sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Şevkin, TBMM'nin "Araştırma Komisyonu" kurmasının önemine dikkat çekti. Kaçak ve sahte içki olaylarının özellikle Çukurova Bölgesi'nde yoğunlaşmasının endişesini yaşayan Şevkin, "Türkiye'de bir ay içinde 16 kişi sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de görme yeteneğini kaybetmiştir. Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Ayrıca Balcalı Hastanesi başta olmak üzere civar illerde de kaçak ve sahte içki nedeniyle tedavi altında olan hastaların olduğu bilinmektedir. Konunun ciddiyeti ortadadır ve meclis bir an önce harekete geçmelidir" dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Sahte içki üretimine yönelik akademik çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanlarının son yıllarda sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 numuneden 148'inin kaçak ve sahte çıktığını vurguladığına dikkat çeken Şevkin, Türkiye genelindeki adli makamlar tarafından analiz için gönderilen şüpheli numunelerin çoğunda insan tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken Tersiyer Bütil Alkol (TBA) denilen madde tespit edildiğini kaydetti.

Kaçak ve sahte içki kalpazanlıklarının daha çok vergi artışına bağlı olarak yaşandığını savunan Dr. Şevkin, "Fiyat yüksekliği, vergi artışı merdiven altı piyasayı harekete geçiriyor. Özellikle geliri düşük vatandaşlarımızın ölümüne ve hayatta kalanların ise görme yeteneklerini kaybetmesinin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına neden olan kaçak ve sahte içki vakalarının önlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bazı turizm bölgeleri, eğlence yerleri ve metropol illerde kaçak ve sahte içki pazarının arttığına yönelik ciddi endişeler yaşanıyor" diye konuştu.

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DHA