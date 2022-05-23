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Kaçak yolarla ülkeye girmeye çalışan 199 göçmen yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği Doğu Afrika, Orta ve Güney Afrika'dan gelip İstanbul'a geldiği tespit edilen 199 göçmen yakalandı.

Kaçak yolarla ülkeye girmeye çalışan 199 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollarla gelip Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden geldiği ve İstanbul'a kadar ulaştıkları belirlenen 199 kaçak göçmenin yakalandığı belirlendi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere polis tarafından göçmen kampına yerleştirildiği öğrenildi.

Kaçak yolarla ülkeye girmeye çalışan 199 göçmen yakalandı

Emniyetin yaptığı açıklamayla kaçak göçmenlerin ülkelerinden kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçmak için geldikleri öğrenildi. İstanbul Arnavutköy'e bağlı Haraççı Mahallesinde park, bahçeler ve inşaat halindeki binalarda yapılan çalışmalarda yapılan denetimlerde 113 Bangledeş, 45 Pakistan, 8 Eritre vatandaşı olmak üzere toplamda 199 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Kaçak yolarla ülkeye girmeye çalışan 199 göçmen yakalandı

 Yakalanan düzensiz 199 göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ndeki göçmen gözaltı kampına yerleştirildikleri bilgisi verildi.

Kaçak yolarla ülkeye girmeye çalışan 199 göçmen yakalandı

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