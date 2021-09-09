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  3. Kaçak yolla Türkiye'ye mülteci sokan minibüs devrildi! 3'ü ağır, 9 mülteci yaralı!

Kaçak yolla Türkiye'ye mülteci sokan minibüs devrildi! 3'ü ağır, 9 mülteci yaralı!

Türkiye'nin sen önemli problemlerinden biri olan kaçak göçle ilgili yeni bir olay daha yaşandı. Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak şekilde mülteci taşıyan minibüs kaza yaparak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaçak yolla Türkiye'ye mülteci sokan minibüs devrildi! 3'ü ağır, 9 mülteci yaralı!

Türkiye'de uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınmaya çalışan kaçak göçle ilgili çalışmalar devam ediyor. Van'da meydana gelen olayda ise kaçak göçmen taşıdığı belirlenen minibüs kaza geçirdi. Kaza, Gevaş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine doğru hareket halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan minibüste 9 mülteci yaralandı.

YLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER HABER VERDİ

O esnada yoldan geçen sürücülerin ihbarda bulunmasının ardından bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ambulans ekipleri tarafından yola çıkarılarak Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaçak yolla Türkiye'ye mülteci sokan minibüs devrildi! 3'ü ağır, 9 mülteci yaralı!

3 GÖÇMENİN DURUMU AĞIR

Kaza yerine hareket eden ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları Van'daki hastanelere taşıdı. Ekipler tarafından verilen bilgilere göre içerisinde 40 düzensiz mültecinin bulunduğu minibüste, 9 göçmen yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Kaçak yolla Türkiye'ye mülteci sokan minibüs devrildi! 3'ü ağır, 9 mülteci yaralı!

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