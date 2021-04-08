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  3. Kaçakçılara geçit verilmiyor! Bartın’da kaçak içki operasyonu

Kaçakçılara geçit verilmiyor! Bartın’da kaçak içki operasyonu

Bartın'da ekipler aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bartın merkez ve Amasra ilçesinde kaçak içki satışı yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılara geçit verilmiyor! Bartın’da kaçak içki operasyonu

Bartın'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Ekipler alınan ihbar üzerine harekete geçti. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine kaçak-sahte alkollü içki imal ve satışına yönelik Bartın merkez ve Amasra ilçesinde kaçak içki satışı yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA 42 ŞİŞE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerinde yapılan aramalarda 42 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kaçakçılara geçit verilmiyor! Bartın’da kaçak içki operasyonu

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