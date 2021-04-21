Kaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alınan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Kartepe'de kaçak olarak karışımlı akaryakıt satıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonrasında polis ekiplerince Kartepe'de faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri ve iş yeri önünde bulunan kamyonette yapılan aramalarda 3 bin litre karışımlı akaryakıt, yakıtın satışında kullanılan 1 adet pompa ele geçirildi. Olayla ilgi gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı