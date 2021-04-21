Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandıSamsun'da bir pastanede bıçaklı kavga: 2 kişi gözaltına alındıKaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiOrdu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyorSamsun İl Tarım ve Orman Müdürü açıkladı, Gıdada taklit ve tağşişe ağır cezaKısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır?Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'i...Ormanlı’da alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında satışa hazır halede 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçildi.

Kaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alınan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Kartepe'de kaçak olarak karışımlı akaryakıt satıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonrasında polis ekiplerince Kartepe'de faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri ve iş yeri önünde bulunan kamyonette yapılan aramalarda 3 bin litre karışımlı akaryakıt, yakıtın satışında kullanılan 1 adet pompa ele geçirildi. Olayla ilgi gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT