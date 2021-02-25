Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan kız çocuğu bulundu

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iş yerine arama yapmak amacıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri, ekim ayında bu yana kayıp olan ve ülke genelinde aranan, 17 yaşındaki kayıp kız çocuğu C.A.'yı buldu.

Tamirhanenin üst katında bulunan C.A., savcılık talimatı ile ilçede bulunan emniyet müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan iş yerinde yapılan aramada, namlu kısmı açık tabanca, ve kuru sıkıları tabancaya çevirebilmek için her türlü malzeme bulundu. Yapılan aramanın ardından olay ile ilgisi olduğu tespit edilen V.S. ve B.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.