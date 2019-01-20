Kaçakçılık operasyonunda emniyet müdürü gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1'i İlçe Emniyet Müdürü, 3'ü memur 7 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1'i İlçe Emniyet Müdürü, 3'ü memur 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Silvan ilçesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan 1'inin İlçe Emniyet Müdürü, 3'ünün memur, 3'ünün ise sivil olduğu öğrenildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İHA
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