Kaçan kurbanlık boğa dereye düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bahçeden ipini koparıp kaçarak dereye düşen kurbanlık boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine iple bağlanan boğa, ipi koparıp kaçtı. Sahibinden uzun süre kaçan kurbanlık boğa bir süre sonra Karadere'ye düştü. Boğayı dereden çıkarmak için uzun bir uğraş veren vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, halatlara bağlanarak vinçle kurtardığı boğayı sahiplerine teslim etti.

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DHA