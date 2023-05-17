Kaçırarak darbettikleri genci, zorla tutukları evden polis kurtardı!

Samsun'un İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir kişinin Yenidoğan Mahallesi Şehit İlhan Hamlı Sokak'taki ikamette zorla tutulduğu ihbarını alınca harekete geçti.

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Kaçırarak darbettikleri genci, zorla tutukları evden polis kurtardı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genci kaçırarak darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bir kişinin Yenidoğan Mahallesi Şehit İlhan Hamlı Sokak'taki ikamette zorla tutulduğu ve şüphelilerin silahlı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaçırarak darbettikleri genci, zorla tutukları evden polis kurtardı!

KAÇIRDIKLARI GENCİ DARP EDEREK EVDE ZORLA TUTTULAR

İkametin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, evde zorla tutulan İ.D'yi (18) kurtardı, şüpheliler İ.D. (23), M.D. (22) ile E.A. (28) ise gözaltına alındı.

Üç şüphelinin, İ.D'den husumetli oldukları kişiyi getirmesini istedikleri, getirmeyince de İ.D'yi silah zoruyla Canik ilçesinden kaçırarak, zorla tuttukları evde darbettikleri belirlendi.

Evde arama yapan ekipler, tabanca, 3 tabanca mermisi, otomatik tüfek ile 2 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

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KAYNAK: AA

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