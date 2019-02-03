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Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet korumasına alındı

NİĞDE'de, kaçırıldığı öne sürülen Burcu B. (15), birlikte gittiği B.K ile avukat eşliğinde karakola başvurup, zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle...

Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet korumasına alındı

NİĞDE'de, kaçırıldığı öne sürülen Burcu B. (15), birlikte gittiği B.K ile avukat eşliğinde karakola başvurup, zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle evinden ayrıldığını söyledi. Burcu B., isteği üzerine devlet korumasına alınıp, Sevgi Evleri'ne gönderildi.

Niğde'de yaşayan Osman B., yeğeni Burcu B.'ye kendisinin baktığını ve 23 Ocak'ta evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Bunun üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Burcu B., 11 gün sonra, birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola başvurdu. Burcu B., herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle B.K. ile gittiğini söyledi. Burcu B.'nin, devlet korumasında kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Burcu B., isteği üzerine devlet korumasına alınarak, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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