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  3. Kaçkar Dağları’nda yaban hayatı havadan görüntülendi

Kaçkar Dağları’nda yaban hayatı havadan görüntülendi

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin droneyi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi.

Kaçkar Dağları’nda yaban hayatı havadan görüntülendi

Rize'de Kaçkar Dağlarında yaban hayatı havadan görüntülendi.

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde 5'erli gruplar halinde gezen Çengel boynuzlu dağ keçileri drone ile havadan görüntülenirken, dağ keçilerinin droneyi görünce ürktükleri ve kaçmaya başladıkları gözlendi. Havadan görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerinin kaçarken karların üzerinden sekmeleri ve bazılarının ise durarak durumu anlamaya çalışması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaçkar Dağları’nda yaban hayatı havadan görüntülendi

Kaçkar Dağları’nda yaban hayatı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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