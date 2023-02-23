Kacper Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Bak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Bak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Bak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Bak 6 Ocak 2004 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Bąk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Bak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Bak'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kacper Bak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Bak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Bak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Bak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ruch Chorzow II

21 Şubat 2022 yılında Ruch Chorzow

Kacper Bak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Bak şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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