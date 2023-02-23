Kacper Bieszczad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Bieszczad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Bieszczad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Bieszczad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Bieszczad 11 Eylül 2002 tarihinde Krosno şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Bieszczad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPLENDOUR.PL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 7 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Kacper Bieszczad'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Bieszczad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Bieszczad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Bieszczad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Bieszczad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AP Zagłębie

1 Mart 2018 yılında Lubin U19

7 Mart 2019 yılında Zaglebie Lubin

12 Ağustos 2020 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2021 yılında Zaglebie Lubin

Kacper Bieszczad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Bieszczad şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Bieszczad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Krosno (-6/2016), Zagłębie Lubin

Polonya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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