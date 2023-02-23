Kacper Bojanczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Bojanczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Bojanczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Bojanczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Bojanczyk 4 Ocak 2005 tarihinde Piaseczno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Bojańczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Bojanczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Bojanczyk'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Bojanczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Bojanczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Bojanczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Bojanczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Korona Kielce

Kacper Bojanczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Bojanczyk şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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