Kacper Capiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Capiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Capiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kacper Capiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kacper Capiga 20 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kacper Capiga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kacper Capiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Capiga'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kacper Capiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kacper Capiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında Gornik U19
30 Ocak 2023 yılında Górnik Zabrze
Kacper Capiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kacper Capiga şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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