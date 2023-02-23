Kacper Chodyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Chodyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Chodyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Chodyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Chodyna 24 Mayıs 1999 tarihinde Drawsko Pomorskie şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Chodyna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Kacper Chodyna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 7 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Chodyna'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Chodyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Chodyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kacper Chodyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Chodyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lech Academy

1 Temmuz 2014 yılında Lech U19

1 Şubat 2017 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2017 yılında Lubin II

29 Ağustos 2018 yılında Bytovia Bytow

31 Aralık 2018 yılında Lubin II

7 Şubat 2020 yılında Zaglebie Lubin

Kacper Chodyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Chodyna şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ina Ińsko (-6/2009), Światowid Łobez (7/2009-6/2012), Lech Poznań (7/2012-1/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.