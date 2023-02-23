Kacper Dana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Dana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Dana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Dana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Dana 3 Şubat 2001 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Dana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Dana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Dana'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Dana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Dana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Dana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Dana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy II

16 Eylül 2020 yılında GKS Tychy

Kacper Dana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Dana şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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