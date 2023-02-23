Kacper Duda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Duda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Duda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Duda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Duda 1 Ocak 2004 tarihinde Lędziny şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Duda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kacper Duda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 6 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Duda'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Duda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Duda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Duda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Duda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wisla U19

6 Haziran 2020 yılında Wisla Krakow

1 Eylül 2021 yılında Garbarnia

30 Haziran 2022 yılında Wisla Krakow

Kacper Duda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Duda şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Kacper Duda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polska U14 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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