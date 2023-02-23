Kacper Jodlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Jodlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Jodlowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Jodlowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Jodlowski 30 Mayıs 1999 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Jodłowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Jodlowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Jodlowski'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Jodlowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Jodlowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Jodlowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Jodlowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sokol Ostroda

6 Şubat 2019 yılında Gornik Leczna

2 Eylül 2019 yılında Othellos Athien

27 Ekim 2020 yılında Hutnik II

30 Ekim 2020 yılında Hutnik Krakow

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Cracovia II

14 Temmuz 2022 yılında Cracovia

Kacper Jodlowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Jodlowski şuan Cracovia takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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