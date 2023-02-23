Kacper Karasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Karasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Karasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Karasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Karasek 20 Mart 2002 tarihinde Łowicz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Karasek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Karasek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Karasek'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Karasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Karasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Karasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Karasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Escola Varsovia

2 Eylül 2019 yılında Unia Skierniewice

21 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2022 yılında Termalica

30 Haziran 2023 yılında Widzew Lodz

Kacper Karasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Karasek şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Kacper Karasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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