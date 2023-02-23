Kacper Kasperowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Kasperowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Kasperowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Kasperowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Kasperowicz 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Kasperowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Kasperowicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini topgoal sports management yapmaktadır. Kacper Kasperowicz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Kasperowicz'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Kasperowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Kasperowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Kasperowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Kasperowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Chojniczanka II

23 Temmuz 2020 yılında Chojniczanka

Kacper Kasperowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Kasperowicz şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Kacper Kasperowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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