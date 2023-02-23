Kacper Klimkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Klimkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Klimkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Klimkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Klimkiewicz 28 Temmuz 2005 tarihinde Świecie şehrinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Klimkiewicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Klimkiewicz'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Klimkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Klimkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Klimkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Klimkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında M. Legnica II

19 Mayıs 2022 yılında Miedz Legnica

Kacper Klimkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Klimkiewicz şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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