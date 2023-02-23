Kacper Kostorz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Kostorz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Kostorz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kacper Kostorz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kacper Kostorz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Kostorz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Kostorz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Kostorz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Kostorz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Kostorz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Kostorz 21 Ağustos 1999 tarihinde Cieszyn şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Kostorz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Kostorz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Kacper Kostorz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Kostorz'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Kostorz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Kostorz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kacper Kostorz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Kostorz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2013 yılında Gornik U19

1 Ocak 2015 yılında Piast Cieszyn

1 Temmuz 2015 yılında Podbeskidzie II

1 Ocak 2017 yılında Podbeskidzie

12 Ocak 2019 yılında Legia Varşova

13 Ocak 2019 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

24 Şubat 2020 yılında Miedz Legnica

31 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

7 Ocak 2022 yılında Pogon Szczecin

17 Şubat 2023 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2023 yılında Pogon Szczecin

Kacper Kostorz kimdir

Kacper Kostorz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Kostorz şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mieszko Piast Cieszyn, Pasjonat Dankowice, Podbeskidzie Bielsko-Biała, MFK Karviná, Górnik Zabrze, Piast Cieszyn

Kacper Kostorz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kacper Kostorz nereli

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