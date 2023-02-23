Kacper Krzepisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Krzepisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Krzepisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Krzepisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Krzepisz 16 Aralık 1999 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Krzepisz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Krzepisz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kacper Krzepisz'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Krzepisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Krzepisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Krzepisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Krzepisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Arka Gdynia U19

9 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia

Kacper Krzepisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Krzepisz şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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