Kacper Lepczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Lepczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Lepczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Lepczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Lepczynski 18 Temmuz 2001 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Lepczyński şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Lepczynski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kacper Lepczynski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Lepczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Lepczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kacper Lepczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Lepczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2019 yılında Lubin II

1 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

Kacper Lepczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Lepczynski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.