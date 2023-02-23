Kacper Lukasiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Lukasiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Lukasiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Lukasiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Lukasiak 24 Eylül 2003 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Łukasiak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Lukasiak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Lukasiak'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Lukasiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Lukasiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kacper Lukasiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Lukasiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2021 yılında Pogon II

3 Mart 2022 yılında Pogon Szczecin

26 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

31 Aralık 2022 yılında Pogon Szczecin

Kacper Lukasiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Lukasiak şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.