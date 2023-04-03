Kacper Lyszczarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Lyszczarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Lyszczarczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kacper Lyszczarczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kacper Lyszczarczyk 31 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Wladyslaw Łyszczarczyk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kacper Lyszczarczyk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W4U yapmaktadır. Kacper Lyszczarczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 4 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Lyszczarczyk'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kacper Lyszczarczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kacper Lyszczarczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Nisan 2022 yılında Karvina U19
Kacper Lyszczarczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kacper Lyszczarczyk şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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