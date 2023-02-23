Kacper Masiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Masiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Masiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Masiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Masiak 11 Ocak 2005 tarihinde Racibórz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Masiak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Masiak'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Masiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Masiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Masiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Masiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lubin U19

2 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

Kacper Masiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Masiak şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Masiak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKS Ikar Racibórz, Unia Racibórz

Polonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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