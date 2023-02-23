Kacper Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kacper Michalski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kacper Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Michalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Michalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Michalski 3 Ocak 2000 tarihinde Kostrzyn nad Odrą şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Michalski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Michalski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Kacper Michalski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Michalski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Michalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Michalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kacper Michalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Michalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AP Pogon

1 Temmuz 2016 yılında Pogon U19

1 Ocak 2018 yılında Gornik II

5 Temmuz 2018 yılında Górnik Zabrze

16 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

1 Ağustos 2020 yılında Górnik Zabrze

1 Eylül 2021 yılında Wigry Suwalki

31 Aralık 2021 yılında Górnik Zabrze

11 Şubat 2022 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2022 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Kacper Michalski kimdir

Kacper Michalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Michalski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKS Impuls Wawrów, KS Nowiny Wielkie, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze

Kacper Michalski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kacper Michalski nereli

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