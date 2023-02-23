Kacper Pankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Pankowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Pankowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Pankowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Pankowski 10 Kasım 2003 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Pankowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kacper Pankowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına - tarihinde katılmıştır. Kacper Pankowski'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Pankowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Pankowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kacper Pankowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Pankowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında P. Bialobrzegi

30 Haziran 2022 yılında Radomiak

1 Eylül 2022 yılında Legionovia

31 Aralık 2022 yılında Radomiak

Kacper Pankowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Pankowski şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.