Kacper Pietrzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Pietrzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Pietrzyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Pietrzyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Pietrzyk 17 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Pietrzyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Pietrzyk Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Kacper Pietrzyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kacper Pietrzyk'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Pietrzyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Pietrzyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Pietrzyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Pietrzyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında GKS Katowice II

28 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice

Kacper Pietrzyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Pietrzyk şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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