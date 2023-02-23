Kacper Radkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Radkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Radkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Radkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Radkowski 27 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Radkowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Kacper Radkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Radkowski'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kacper Radkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Radkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Radkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Radkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UKS Varsovia

31 Ağustos 2018 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

13 Şubat 2023 yılında Bohemians

31 Aralık 2023 yılında Slask Wroclaw

Kacper Radkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Radkowski şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Radkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Legia Warszawa (2010-2014), Varsovia Warszawa (2014-2018)

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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