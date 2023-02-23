Kacper Sezonienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Sezonienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Sezonienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Sezonienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Sezonienko 23 Mart 2003 tarihinde Ostróda şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Sezonienko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Kacper Sezonienko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 27 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Sezonienko'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Sezonienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Sezonienko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kacper Sezonienko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Sezonienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lechia II

27 Mayıs 2020 yılında Lechia Gdansk

14 Ağustos 2020 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2021 yılında Lechia Gdansk

Kacper Sezonienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Sezonienko şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Sezonienko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Don Bosco Ostróda (do 2016), AP Ostróda (2016-2018), Lechia Gdańsk (2018)

Polonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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