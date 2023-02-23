Kacper Skibicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skibicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Skibicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Skibicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Skibicki 11 Ekim 2001 tarihinde Chełmno şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Skibicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Skibicki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Kacper Skibicki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Skibicki'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Skibicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Skibicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Skibicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Skibicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia Gru. II

1 Ağustos 2018 yılında Olimpia Grudz.

12 Ocak 2019 yılında Legia II

13 Ocak 2019 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2019 yılında Legia II

10 Temmuz 2019 yılında Pogon Siedlce

13 Ocak 2020 yılında Legia II

4 Kasım 2020 yılında Legia Varşova

4 Ocak 2023 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Kacper Skibicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Skibicki şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Skibicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pomowiec Kijewo Królewskie

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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