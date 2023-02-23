Kacper Skibicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skibicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Skibicki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kacper Skibicki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kacper Skibicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skibicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Skibicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skibicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Skibicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Skibicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Skibicki 11 Ekim 2001 tarihinde Chełmno şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Skibicki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Skibicki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Kacper Skibicki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Skibicki'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Skibicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Skibicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kacper Skibicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Skibicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia Gru. II

1 Ağustos 2018 yılında Olimpia Grudz.

12 Ocak 2019 yılında Legia II

13 Ocak 2019 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2019 yılında Legia II

10 Temmuz 2019 yılında Pogon Siedlce

13 Ocak 2020 yılında Legia II

4 Kasım 2020 yılında Legia Varşova

4 Ocak 2023 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Kacper Skibicki kimdir

Kacper Skibicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Skibicki şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pomowiec Kijewo Królewskie

Kacper Skibicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kacper Skibicki nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
İvan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maciej Urbanczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Urbanczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maciej Urbanczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Urbanczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvaylo Klimentov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Klimentov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvaylo Klimentov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Klimentov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szymon Szklinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szklinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Szymon Szklinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szklinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi