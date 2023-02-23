Kacper Skora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Skora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Skora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Skora 17 Ağustos 2003 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Skóra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Skora Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Kacper Skora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Skora'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Skora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Skora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Skora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Skora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia U19

4 Aralık 2020 yılında Arka Gdynia

Kacper Skora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Skora şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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