Kacper Skrobanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skrobanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Skrobanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Skrobanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Skrobanski 22 Temmuz 2004 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Skrobański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Skrobanski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Skrobanski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Skrobanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Skrobanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Skrobanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Skrobanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arka Gdynia U19

14 Temmuz 2021 yılında Wisla U19

12 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Kacper Skrobanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Skrobanski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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