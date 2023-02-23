Kacper Skwierczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Skwierczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Skwierczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Skwierczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Skwierczynski 11 Ocak 2003 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Skwierczyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Skwierczynski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Skwierczynski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Skwierczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Skwierczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Skwierczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Skwierczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Legia II

3 Ocak 2023 yılında Ruch Chorzow

Kacper Skwierczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Skwierczynski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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