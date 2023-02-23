Kacper Smiglewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Smiglewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Smiglewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kacper Smiglewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kacper Smiglewski 7 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Śmiglewski şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kacper Smiglewski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kacper Smiglewski'nin Cracovia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kacper Smiglewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kacper Smiglewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında MKS Polonia U19
1 Kasım 2021 yılında MKS Polonia
1 Temmuz 2022 yılında Cracovia U19
16 Eylül 2022 yılında Cracovia II
25 Ocak 2023 yılında Cracovia
Kacper Smiglewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kacper Smiglewski şuan Cracovia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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Kacper Smiglewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Polonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.
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