Kacper Smolen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Smolen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Smolen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Smolen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Smolen 19 Ekim 2002 tarihinde Sosnowiec şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Smoleń şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Smolen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kacper Smolen'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Smolen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Smolen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kacper Smolen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Smolen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sosnowiec U19

10 Eylül 2021 yılında Z. Sosnowiec

Kacper Smolen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Smolen şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.