Kacper Smolinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Smolinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Smolinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kacper Smolinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kacper Smolinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Smolinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Smolinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Smolinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Smolinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Smolinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Smolinski 7 Şubat 2001 tarihinde Police şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kapcer Smoliński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Smolinski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Kacper Smolinski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kacper Smolinski'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Smolinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Smolinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kacper Smolinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Smolinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2018 yılında Pogon II

21 Şubat 2019 yılında Pogon Szczecin

Kacper Smolinski kimdir

Kacper Smolinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Smolinski şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogoń Szczecin

Kacper Smolinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kacper Smolinski nereli

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