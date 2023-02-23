Kacper Spiewak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Spiewak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Spiewak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Spiewak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Spiewak 30 Mayıs 2000 tarihinde Stalowa Wola şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Śpiewak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Spiewak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Kacper Spiewak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Spiewak'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kacper Spiewak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Spiewak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Spiewak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Spiewak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Resovia U19

1 Temmuz 2014 yılında Stal Stalowa Wola U19

1 Temmuz 2016 yılında Stalowa Wola II

17 Mart 2017 yılında Stalowa Wola

19 Ağustos 2020 yılında Termalica

Kacper Spiewak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Spiewak şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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