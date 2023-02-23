Kacper Stoklosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Stoklosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Stoklosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Stoklosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Stoklosa 15 Mayıs 2004 tarihinde Bochnia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Stokłosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Stoklosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Kacper Stoklosa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kacper Stoklosa'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Stoklosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Stoklosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Stoklosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Stoklosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2021 yılında P. Niepolomice

Kacper Stoklosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Stoklosa şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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