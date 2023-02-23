Kacper Szymkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Szymkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Szymkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Szymkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Szymkiewicz 14 Haziran 2003 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Szymkiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Szymkiewicz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Szymkiewicz'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kacper Szymkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Szymkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Szymkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Szymkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Resovia II

11 Ağustos 2020 yılında Resovia

Kacper Szymkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Szymkiewicz şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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