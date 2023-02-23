Kacper Tabis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Tabis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Tabis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Tabis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Tabis 31 Ocak 2000 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Tabiś şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Tabis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Kacper Tabis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kacper Tabis'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Tabis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Tabis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Tabis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Tabis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2016 yılında Rozwój Katowice

28 Şubat 2018 yılında GKS Katowice

1 Mart 2018 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2018 yılında GKS Katowice

7 Şubat 2020 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia

Kacper Tabis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Tabis şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Tabis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sprint Katowice, Rozwój Katowice

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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