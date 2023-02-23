Kacper Terlecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Terlecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Terlecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Terlecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Terlecki 31 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Terlecki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kacper Terlecki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Terlecki'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Terlecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Terlecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Terlecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Terlecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lubin U19

1 Şubat 2022 yılında Lubin II

12 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Kacper Terlecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Terlecki şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Kacper Terlecki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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