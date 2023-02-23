Kacper Tobiasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Tobiasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Tobiasz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Tobiasz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Tobiasz 4 Kasım 2002 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Tobiasz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Tobiasz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Kacper Tobiasz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kacper Tobiasz'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kacper Tobiasz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Tobiasz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kacper Tobiasz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Tobiasz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

7 Ekim 2020 yılında Legia Varşova

25 Şubat 2022 yılında Stomil

30 Haziran 2022 yılında Legia Varşova

Kacper Tobiasz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Tobiasz şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kacper Tobiasz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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