Kacper Trelowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Trelowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Trelowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Trelowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Trelowski 19 Ağustos 2003 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Trelowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Trelowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Kacper Trelowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 23 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kacper Trelowski'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Trelowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Trelowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kacper Trelowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Trelowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rakow II

23 Ağustos 2019 yılında Rakow

16 Şubat 2021 yılında Sokol Ostroda

30 Haziran 2021 yılında Rakow

Kacper Trelowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Trelowski şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Trelowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajaks Częstochowa, APN Częstochowa, Raków Częstochowa

Polonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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