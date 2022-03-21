Kadastro Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadastro Teknisyeni görev tanımı nedir, Kadastro Teknisyeni ne iş yapar, Kadastro Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadastro Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadastro Teknisyeni Tanımı;

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Kadastro Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadastro Teknisyeni Maaşları

Kadastro Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kadastro Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadastro Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.30

Meslek Adı :

Kadastro Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadastro Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) Kadastro yapılacak araziyi topoğrafik yönden incelemek,

b) Taşınmaz malların hukuksal durumlarını belirlemek,

c) Taşınmaz malların geometrik durumlarını belirlemek,

d) Kadastro yenileme işlemlerini yapmak, e) Kadastral kontrollerde harita ve kadastro mühendisine yardım etmek,

f) Elektronik ölçü aletleriyle arazide ölçüm yapmak,

g) GPS aletiyle nokta konumlarını belirlemek, h) Bilgisayar ortamında hesap ve çizim işleri yapmak,

i) Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarlarını yapmak,

j) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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